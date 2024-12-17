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Рашисти вранці 17 грудня атакували Київ дронами, фото: Офіційний портал Києва
У трьох районах Києва впали уламки безпілотників — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n202244-u-troh-rayonah-kyieva-vpaly-ulamky-bezpilotnykiv-kmva.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 17 грудня, вранці внаслідок падіння уламків російських безпілотників є пошкодження.
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Про це повідомляє прес-служба КМВА.
Зазначається, що падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці:
- у Солом’янському — пошкоджено легковий автомобіль;
- у Печерському — уламок пошкодив вікно в житловому будинку;
- у Дніпровському — уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.
Решта з’ясовуються. Інформації щодо постраждалих не надходило, — розповіли в ОВА.