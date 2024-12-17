Неуставные отношения в 211-й бригаде расследуют ДБР и полиция, фото: Нацполиция

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Тернопільська спецпрокуратура у сфері оборони вчора, 16 грудня, відкрила кримінальне провадження за фактом застосування нестатутних заходів впливу до підлеглих (ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу) командуванням 211-ї понтонно-мостової бригади.

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Розслідування доручено Державному бюро розслідувань. Про це повідомляють прес-служби Офісу генпрокурора та ДБР.

У кримінальному провадженні досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади, які полягали у застосуванні в умовах воєнного стану фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади, — розповіли в прокуратурі. — Вивчаються матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

У ДБР заявили, що до бюро до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади.

Крім того, командиру цієї бригади сьогодні повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу). У цьому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється підрозділами Нацполіції.

Встановлено, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій, — розповіли в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що вказаних військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.