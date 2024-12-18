Рисунок с ангелом от украинской школьницы станет официальной рождественской открыткой правительства Шотландии

https://racurs.ua/n202288-risunok-s-angelom-ot-ukrainskoy-shkolnicy-stanet-oficialnoy-rojdestvenskoy-otkrytkoy-pravitelstva.html

Ракурс

Картинка білого янгола, намальована 12-річною українською дівчинкою, яка живе в Единбурзі, стане офіційною різдвяною листівкою міністра Шотландії Яна Мюррея.

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Амелія Марченко, яка родом з Донецької області України, зараз живе в Единбурзі з батьками, двома сестрами та одним братом. Сім’ї довелося тікати від війни в Україні в 2014 році та знову в серпні 2022 року.

Амелія також намалювала капелюх Санти та сани, які також будуть використані для офіційної різдвяної листівки міністра Шотландії Кірсті Макнейл.

Единбурзький осередок Об'єднання українців у Великій Британії (ОУБ) провів конкурс серед дітей та молоді, які відвідують заходи Українського громадського центру. Пан Мюррей познайомився з багатьма молодими людьми, які відвідують центр, коли він відвідав його на початку цього року.

Амелія була серед десятків молодих українських художників, які подали роботи на конкурс. Її дизайн-переможець представляє херувима із золотистим волоссям на тлі традиційних українських та шотландських символів, що об'єднує обидві культури у святковому святі.

Містер Мюррей сказав:

Відвідавши у серпні підлітковий клуб Українського громадського центру в Единбурзі, я був надихнутий їхньою креативністю, стійкістю та духом. Прекрасний дизайн Амелії уособлює не лише радість сезону, але й теплоту Шотландії, яка прийняла тих українців, які зробили нашу країну своїм домом. Бажаю всім мирного Різдва та світлого Нового року.

Це перший випадок, коли Офіс Шотландії проводить конкурс на дизайн різдвяної листівки. Дітям було запропоновано надіслати твори мистецтва будь-яким способом, які передавали суть Різдва та дух миру та доброзичливості.

У конкурсі брали участь діти 5−16 років, які відвідують Український громадський центр. Учасників заохочували включити елементи української спадщини та свого нового шотландського дому у свій святковий дизайн. Журі, до складу якого входили Мюррей і представники AUGB Единбурга, були особливо вражені тим, як молоді художники поєднували обидві культури у своїх роботах.

Електронні версії картки з дизайном-переможцем пан Мюррей розішле організаціям і зацікавленим сторонам по всій Шотландії. Амелія отримала вітальний лист і сертифікат від Державного секретаря, а її оригінальний твір мистецтва буде оформлено в рамку та виставлено в Офісі Шотландії.

Единбурзька філія ОУБ була заснована в 1947 році і забезпечила громадське та культурне місце для зустрічей української діаспори. Український клуб в Единбурзі щотижня підтримує понад 500 людей.