Представители ТЦК избили мужчину на Волыни. Фото:

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Ракурс

Співробітники ТЦК знову потрапили у публічній скандал.

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У Ковелі на Волині військовослужбовці Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, ймовірно, застосували силу і забрали військовозобов’язаного з лікарні, щоб доставити його до ТЦК у Луцьку. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 18 грудня повідомив у Facebook.

У тесті омбудсмен вказує, що на дії ТЦКшників йому поскаржилася дружина військовозобов’язаного. Представник уповноваженого хотів поспілкуватися з чоловіком, але в ТЦК не пішли назустріч.

Жінка повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП. Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним, — написав Лубінець.

Офіс омбудсмена вже звернувся до прокуратури та Державного бюро розслідувань. Там вважають, що дії працівників ТЦК можна кваліфікувати за ч. 2 ст. 344 (втручання в діяльність державного діяча службовою особою) Кримінального кодексу України.

Напередодні у соціальних мережах з’явився допис від мешканця Ковеля, який назвав себе братом військовослужбовця. Він опублікував відео інциденту із затриманням чоловіка.

На кадрах можна побачити, військові кидають з нош лежачого чоловіка у мікроавтобус. Поруч перебуває поліція. Жінка за кадром цікавиться, куди везуть постраждалого, але її всі ігнорують.

Нагадаємо, у листопаді ДБР викрило працівників Одеського районного ТЦК, які затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Під час обшуків в помешканні одного з фігурантів справи, той застосував табельну зброю та погрожував працівникам Бюро.