Співробітників ТЦК на Одещині викрили на вимаганні хабарів, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n201553-spivrobitnyk-tck-vidstriluvavsya-vid-detektyviv-dbr-v-odesi-foto.html

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ДБР повідомляє про викриття працівників Одеського районного ТЦК, які затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації.

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Про це сьогодні, 25 листопада, проінформувала прес-служба відомства.

Вони зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації, — вказано в повідомленні. -За 4500 тис. дол. фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

Зазначається, що одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за «послугу». Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.