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Співробітників ТЦК на Одещині викрили на вимаганні хабарів, фото: ДБР

Співробітник ТЦК відстрілювався від детективів ДБР в Одесі (ФОТО)

25 лис 2024, 16:31
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ДБР повідомляє про викриття працівників Одеського районного ТЦК, які затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації.


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Про це сьогодні, 25 листопада, проінформувала прес-служба відомства.

Вони зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації, — вказано в повідомленні. -За 4500 тис. дол. фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

Зазначається, що одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за «послугу». Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той застосував табельну зброю та погрожував працівникам ДБР, — розповіли у відомстві. — Він був затриманий. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Співробітників ТЦК на Одещині викрили на вимаганні хабарів, фото: ДБР

Джерело: Ракурс


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