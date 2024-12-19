Пограничники нанесли сокрушительные потери оккупантам. Фото:

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Російська армія зазнала чималих втрат Куп’янському напрямку після зустрічі з українськими прикордонниками.

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Професійно відпрацювали українські захисники з бригади «Помста». По ворогах вдарив розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Фенікс» знищив значну кількість ворожої техніки та інфраструктури. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Росіяни втратили два танки, бойову машину піхоти БМП-2, три багатоцільові транспортери МТ-ЛБ, бронетранспортер та систему зв’язку окупантів.

Також «Фенікс» спалив ворожий польовий склад боєкомплекту окупантів.

Крім того, у ході війни було зруйновано три пункти управління безпілотниками ворога, знищено десятки укриттів та значну кількість живої сили противника.

Нагадаємо, днями українські прикордонники завдали влучного удару по ворожому човну. Одного FPV-дрону вистачило, щоб уразили маломірний плавзасіб противника.