Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прикордонники завдали нищівних втрат окупантам. Фото:

БпЛА «Фенікс» завдав нищівних втрат окупантам на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)

19 гру 2024, 17:20
999

Російська армія зазнала чималих втрат Куп’янському напрямку після зустрічі з українськими прикордонниками.


.

Професійно відпрацювали українські захисники з бригади «Помста». По ворогах вдарив розвідувально-ударний безпілотний комплекс «Фенікс» знищив значну кількість ворожої техніки та інфраструктури. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

Росіяни втратили два танки, бойову машину піхоти БМП-2, три багатоцільові транспортери МТ-ЛБ, бронетранспортер та систему зв’язку окупантів.

Також «Фенікс» спалив ворожий польовий склад боєкомплекту окупантів.

Крім того, у ході війни було зруйновано три пункти управління безпілотниками ворога, знищено десятки укриттів та значну кількість живої сили противника.

Нагадаємо, днями українські прикордонники завдали влучного удару по ворожому човну. Одного FPV-дрону вистачило, щоб уразили маломірний плавзасіб противника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів