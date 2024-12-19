Полиция и ТЦК «выкуривали» водителя из авто. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n202331-policiya-i-tck-gazom-vykurivali-voditelya-iz-avto-minoborony-otreagirovalo.html

Ракурс

Працівники ТЦК вчергове втрапили в скандал, який вже опублікували в мережі.

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У соцмережах 19 грудня з’явилось відео, на нібито поліція та працівники Територіального центру комплектування «викурюють» водія з авто. Інцидент стався у Вишгороді Київської області. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

На кадрах видно людей у військовій формі та поліцейських, які стоять біля автомобіля на узбіччі та намагаються його відкрити. Водія «задували» газом через вікно. Військові навіть намагалися підпалити газ, щоб чоловік вийшов.

Наразі невідомо, чим закінчився інцидент. У Міністерстві оборони вже засудили цей випадок. МОУ у взаємодії з правоохоронцями проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. Причетних обіцяють притягнути до відповідальності.

Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки, — заявили в оборонному відомстві.

Поліція Київщини поінформувала, що ініціювала службове розслідування щодо сьогоднішнього інциденту у Вишгороді. Правоохоронці відсторонили від виконання службових обов’язків на час перевірки.

Нагадаємо, у Ковелі на Волині військовослужбовці Територіального центру комплектування і соціальної підтримки, ймовірно, побили військовозобов’язаного, а потім викрали його з лікарні, щоб доставити його до ТЦК у Луцьку.