Взрывы раздались у Северного флота рф. Фото:

https://racurs.ua/n202333-vzryvy-progremeli-vozle-bazy-severnogo-flota-rf-v-murmanske-video.html

Ракурс

Потужні вибухи прогриміли у Мурманській області рф у четвер, 19 грудня.

.

Жителі Мурманська і розташованого за 12 км від нього Сєвероморська напередодні почули два вибухи. Вибухові хвилі були відчутними на відстані кількох десятків кілометрів. Могло бути гучно в районі головної військово-морської бази Північного флоту росії. Відповідне відео з’явилося в мережі. Про це повідомили Telegram-канал «Кримський вітер» та норвезьке видання The Barents Observer.

За інформацією медіа, за 13 км від місця зйомки розташований військовий аеродром «Сєвероморськ-1», де базуються російські винищувачі, бомбардувальники та гвинтокрили Ка-27. Також на відстані 11 км розташований відкритий склад зброї, а на північний захід знаходяться кілька установок із мобільними зенітними ракетами та антенами для систем РЕБ.

Крім того, Сєвєроморськом і Мурманськом розташований закритий військовий аеродром «Сєвероморськ-2», який росіяни почали відновляти в цьому році.

Експерти вважають, що зображений на відео вибух схожий на детонацію великої кількості боєприпасів.

� Поряд російських військових ае «Североморск-1», «Североморск-2» та бази ВМС РФ у Мурманській області вночі пролунав потужний вибух — ЗМІ pic.twitter.com/cEnv3VHTYU — NV (@tweetsNV) December 19, 2024

Нагадаємо, вночі 19 грудня сили й засоби Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області російської федерації.