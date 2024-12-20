Разрушение в Киеве. Фото: ГСЧС

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Російська ранкова ракетна атака призвела до загибелі чоловіка у Києві.

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Рятувальники виявили тіло одного загиблого на місці ворожих обстрілів. Кількість поранених зросла до дев’яти. Четверо з них перебувають у лікарні. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами мера, внаслідок удару та пошкодження тепломагістралі у Голосіївському районі без тепла зараз 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл та 13 дитячих садків. Бригади «Київтеплоенерго» вже розпочали роботу з ліквідації наслідків пошкодження.

Також у Києві пошкоджений бізнес-центр «Торонто», що розташований навпроти костелу Святого Миколая у Голосіївському районі на вулиці Великій Васильківській. У самому храмі вибуховою хвилею повибивало вікна.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала нові фотографії наслідків ударів по столиці.

Нагадаємо, вранці 20 грудня росіяни застосували аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу «Іскандер/KN-23» для обстрілу Києва. Уламки ракет впали у Голосіївському, Солом’янському та Шевченківському районах.