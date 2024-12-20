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Оккупанты массированно обстреляли Херсон из артиллерии. Фото: ОГП

Оккупанты массированно обстреляли Херсон из артиллерии — есть погибший и раненые

20 дек 2024, 10:49
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Російські війська масовано обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.


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У п’ятницю, 20 грудня, під вогнем ворожої артилерії опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Загинув 60-річний чоловіку, який під час обстрілу був у приміщенні. Постраждали щонайменше дев’ятеро осіб. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

В Офісі генпрокурора заявили двох загиблих чоловіків 60 та 75 років, а також дев’ятьох цивільних, які отримали поранення. Пошкоджено цивільні обʼєкти, серед яких приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також лінії електромереж. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Також Прокудін поінформував, що російські диверсійно-розвідувальні групи сьогодні зранку спробували просунутися в напрямку Херсону. Однак українські військові виявили та знищили ворога.

В ОВА попередили, що напружена ситуація в регіоні збережеться протягом усіх свят. Місцевих жителів влада закликала не виходити на вулицю без потреби, а також тимчасово евакуюватися до безпечніших районів області або інших регіонів України.

Окупанти масовано обстріляли Херсон з артилерії. Фото: ОГП

Окупанти масовано обстріляли Херсон з артилерії. Фото: ОГП

Окупанти масовано обстріляли Херсон з артилерії. Фото: ОГП

Нагадаємо, нещодавно голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що росіяни зібрали 300 катерів для переправи через Дніпро й хочуть розпочати ще один наступ. Загарбники використовують Херсон як тренувальний полігон, зокрема вчать операторів дронів, атакуючи цивільних людей.

Источник: Ракурс


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