Рашисти намагаються наступати на Херсонщині, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n201835-rashysty-zibraly-300-kateriv-y-namagautsya-zakripytysya-na-ostrovah-poblyzu-hersona-zsu.html

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Російські загарбники постійно проводять штурми на Херсонському напрямку — за минулу добу таких було сім, вони намагались закріпитись на острівній зоні.

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Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в коментарі виданню «Суспільне».

Вони мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчуються нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати, — зазначив він.

Посилаючись на дані розвідки, Волошин повідомив, що наразі росіяни тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасово купованих територіях Запорізької й Херсонської областей.

Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіон яких був перекинутий на Тендрівську і Кінбурнську косу ще на початку осені, — зазначив він. — Вони відпрацьовують елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантних груп, але це для штурмів і форсувань малими групами піхоти.

Також він прокоментував інформацію про те, що росіяни зібрали 300 човнів для перетину Дніпра, котру раніше в інтерв’ю Financial Times озвучив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Волошин зазначив, що інформація про 300 кратерів командуванню ЗСУ також відома і Сили оборони готові протидіяти будь-кому розвитку ситуації.

Україна постійно веде досить активну розвідку. І це не лише супутникова чи розвідка з БПЛА, це багато видів різних розвідок, — наголосив він.

Джерело: «Суспільне»