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Россияне утром 20 декабря устроили сильный обстрел Херсона, фото: Херсонская ОВА

Рашисты утром выпустили по Херсону около тысячи снарядов за 40 минут — ОВА

20 дек 2024, 20:56
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Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, вранці випустили по Херсону близько тисячі снарядів.


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З п’ятої ранку десь за 40 хвилин близько тисячі снарядів впало лише на Херсон, — зазначив Прокудін. — Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну, критичну інфраструктуру, прильоти були в усіх районах обласного центру.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • залізничний вокзал;
  • понад 30 багатоповерхових будинків;
  • близько 15 приватних будинків;
  • адмінбудівлі поліції, освітні та медичні заклади;
  • дуже багато транспортних засобів;
  • гаражі та господарські споруди.

Майже всюди виникали пожежі, які вже ліквідовано.

Загинули двоє чоловіків. Ще десятеро людей: семеро чоловіків та троє жінок дістали травми — у них вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Усі потерпілі зараз у лікарнях й отримують меддопомогу. Один постраждалий чоловік перебуває у дуже тяжкому стані.

Источник: Ракурс


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