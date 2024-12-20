Рашисты утром выпустили по Херсону около тысячи снарядов за 40 минут — ОВАhttps://racurs.ua/n202360-rashisty-utrom-vypustili-po-hersonu-okolo-tysyachi-snaryadov-za-40-minut-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, вранці випустили по Херсону близько тисячі снарядів.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
З п’ятої ранку десь за 40 хвилин близько тисячі снарядів впало лише на Херсон, — зазначив Прокудін. — Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну, критичну інфраструктуру, прильоти були в усіх районах обласного центру.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено:
- залізничний вокзал;
- понад 30 багатоповерхових будинків;
- близько 15 приватних будинків;
- адмінбудівлі поліції, освітні та медичні заклади;
- дуже багато транспортних засобів;
- гаражі та господарські споруди.
Майже всюди виникали пожежі, які вже ліквідовано.
Загинули двоє чоловіків. Ще десятеро людей: семеро чоловіків та троє жінок дістали травми — у них вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Усі потерпілі зараз у лікарнях й отримують меддопомогу. Один постраждалий чоловік перебуває у дуже тяжкому стані.