Росіяни вранці 20 грудня влаштували потужний обстріл Херсона, фото: Херсонська ОВА

https://racurs.ua/ua/n202360-rashysty-vranci-vypustyly-po-hersonu-blyzko-tysyachi-snaryadiv-za-40-hvylyn-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 грудня, вранці випустили по Херсону близько тисячі снарядів.

.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З п’ятої ранку десь за 40 хвилин близько тисячі снарядів впало лише на Херсон, — зазначив Прокудін. — Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну, критичну інфраструктуру, прильоти були в усіх районах обласного центру.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено:

залізничний вокзал;

понад 30 багатоповерхових будинків;

близько 15 приватних будинків;

адмінбудівлі поліції, освітні та медичні заклади;

дуже багато транспортних засобів;

гаражі та господарські споруди.

Майже всюди виникали пожежі, які вже ліквідовано.

Загинули двоє чоловіків. Ще десятеро людей: семеро чоловіків та троє жінок дістали травми — у них вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Усі потерпілі зараз у лікарнях й отримують меддопомогу. Один постраждалий чоловік перебуває у дуже тяжкому стані.