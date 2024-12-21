«Профессор из окопов» назначен послом Украины в Венгрии

https://racurs.ua/n202380-professor-iz-okopov-naznachen-poslom-ukrainy-v-vengrii.html

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«Професора з окопів» Федора Шандора призначено послом України в Угорщині, Володимир Зеленський підписав відповідний указ 21 грудня.

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У серпні 2023 року Угорщина погодила призначення Шандора послом України через кілька місяців після того, як Київ надіслав запит на агреман.

Федір Шандор — професор Ужгородського національного університету, у лютому 2022 року пішов добровольцем до армії та читав студентам лекції з окопів у перервах між боями.

Коли в мене пари, я чергую вночі, а одразу після чергування вранці проводжу пару. В інші дні займаюся облаштуванням побуту, копаю траншеї тощо. Пари я проводжу завжди біля бліндажа. От щойно був обстріл, а ми вичитували помилки в модулях. Перейшов у бліндаж і продовжив читати лекцію, — розповідав раніше Шандор.

Нагадаємо, 20−21 грудня президент призначив нових послів у низці країн, зокрема:

Федора Шандора — Надзвичайним і Повноважним Послом України в Угорщині,

В’ячеслава Яцюка — в Республіці Руанда,

Юлію Федів — у Республіці Філіппіни,

Ольгу Нікітіченко — в Литовській Республіці,

Петра Бешту — в Республіці Словенія,

Василя Гамяніна — в Республіці Конго,

Євгенія Цимбалюка призначено Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента України.

Зеленський звільнив українських послів у низці країн:

Сергія Кислицю — з посад Постійного представника України при ООН, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго,

Павла Рябікіна — з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китаї,

Андрія Тарана — в Республіці Словенія,

Андрія Праведника — в Республіці Кенія і в Республіці Руанда за сумісництвом,

Сергія Корсунського — в Японії,

Петра Бешту — в Литовській Республіці,

Василя Гамяніна — в Республіці Індонезія та при Асоціації держав Південно-Східної Азії,

Євгенію Філіпенко — з посади Постійного представника при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Також президент скасував «як такий, що нереалізований» указ від 22 лютого 2024 року про призначення Еміне Джапарової Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні".