Вучич анонсировал визит Фицо к путину из-за позиции Киева по транзиту газа

https://racurs.ua/n202390-vuchich-anonsiroval-vizit-fico-k-putinu-iz-za-pozicii-kieva-po-tranzitu-gaza.html

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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що премʼєр Словаччини Роберт Фіцо може найближчим часом вирушити в Москву для переговорів із правителем рф владіміром путіним про постачання газу після 2024 року.

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Сербський президент заявив, що «неофіційно дізнався» про візит премʼєра Словаччини до Путіна наступного тижня.

Словацька сторона на момент публікації новини ніяк не коментувала заяви Вучича.

Нагадаємо, що вчора Фіцо звинуватив Зеленського у спробі підкупу. Фіцо заявив, що Словаччина втрачатиме 500 млн євро щороку через припинення транзиту газу. За його словами, у відповідь Зеленський запропонував 500 млн заморожених активів рф, якщо Братислава підтримає вступ України до НАТО. Але Фіцо відповів: «Ніколи!».

Фіцо заявив журналістам, що пропозиції Зеленського, нібито зроблені за зачиненими дверима, є «абсурдними». І припустив, що Україна дозволила собі завдати шкоди економіці члена ЄС.

20 грудня Фіцо заявив, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

Словаччина, яка значною мірою залежить від імпорту російського газу, запропонувала альтернативні механізми, зокрема зміну власника газу до його потрапляння на територію України, але ці пропозиції були відхилені.

На прес-конференції у Брюсселі 19 грудня Зеленський вкотре так заявив, що Україна не буде займатися продовженням транзиту російського газу:

Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів на нашій крові.

Щодо заяв Фіцо, що Словаччина втрачатиме гроші без російського газу, президент сказав, що «ми втрачаємо більше».