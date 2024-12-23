Десятки тел погибших обнаружили за три года в Тисе, фото: «РБК-Украина»

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За час дії воєнного стану близько 50 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон через річку Тису.

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Про це сьогодні, 23 грудня, в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Є відчайдухи, які обирають для себе лінію кордону, яка проходить по річках, для того, щоб намагатися вплав або перейти гірські річки, що найбільше несуть загрозу для життя й здоров’я людей, — зазначив він. — Наприклад, річка Тиса, на жаль, уже забрала за час дії воєнного стану близько 50 життів людей, які у незаконний спосіб намагалися перетнути кордон на цій ділянці.

За словами Демченка, прикордонники щодня виявляють спроби незаконного перетину кордону, хоча з настанням холодів їх поменшало.

Варто зазначити, що востаннє про виявлення у Тисі потопельника прес-служба ДПСУ повідомляла 18 грудня.

Тоді зазначалося, що українські прикордонники 17 грудня отримали від румунських колег інформацію про виявлення у річці тіла людини — загиблим виявився 39-річний громадянин України з Київщини. Його тіло виявили у річці на відстані 5 м від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

Джерело: «Радіо Свобода», ДПСУ