Минюст готовится уволить руководителя, ответственного за госреестры, - УП

https://racurs.ua/n202456-minust-gotovitsya-uvolit-rukovoditelya-otvetstvennogo-za-gosreestry-up.html

Ракурс

Після масштабної кібератаки Мін’юст готується звільнити гендиректора ДП «Національні інформаційні системи» (НАІС) Олексія Бережного.

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Про пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

НАІС, який Бережний очолює з 2019 року, управляє реєстрами Міністерства юстиції.

19 грудня НАІС повідомило про проведення планових технічних робіт, зокрема щодо ЄДР, Держреєстру актів цивільного стану громадян, системи «Банкрутство та неплатоспроможність».

У день зламу російський Telegram-канал XakNet Team заявив, що в результаті атаки на НАІС хакери вийшли на інфраструктуру зі всіма даними українського Мін’юсту.

Росіяни стверджували, що після потрапляння в інфраструктуру міністерства сумарно викрали та видалили понад 1 мільярд рядків даних, зокрема ті, які зберігалися на резервному сервері в Польщі.

Історія питання

Російські хакери 20 грудня здійснили наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України: зупинено роботу систем Мін’юсту.

Як повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, першочергове відновлення триватиме орієнтовно до двох тижнів.

Насамперед будуть відновлені Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Самі хакери стверджують, що сумарно викрали та видалили понад мільярд рядків даних, зокрема дані, які зберігалися в Польщі, і нібито збираються видалити її.