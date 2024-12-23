«Орешнику» уже семь лет, – анализ деталей из Днепра

https://racurs.ua/n202457-oreshniku-uje-sem-let-analiz-detaley-iz-dnepra.html

Ракурс

Російський «Орєшнік» — не новітня розробка, як стверджує путін, а ракета, виготовлена кілька років тому.

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Про це заявив в ефірі «Радіо Донбас. Реалії» головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков.

Defense Express отримав із власних джерел фото деталі ракети, якою терористи з росії завдали удару по Дніпру. Серійний номер і дата виробництва — квітень 2017 року.

Ця деталь під назвою «ЕФІТ» — це індекс для блоку системи управління. Можливо, самої ракети або блоку відділення бойових частин, або фінального блоку самого «Орєшніка». Вона була виготовлена у квітні 2017 року. Отже, ракета була вироблена в той самий час. Ймовірно, у 2018 році, максимум — у 2019 році, якщо розглядати найбільш песимістичний варіант, — пояснює Катков.

21 листопада росія завдала удару по Дніпру, як повідомив владімір путін, новою ракетою під назвою «Орєшнік». Він заявив, що це був удар у відповідь на використання Києвом далекобійних ракет західного виробництва для атак по цілях у рф після отримання дозволу від США.