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Работа в восьми областях - ПВО сбила 36 из 60 российских дронов
Работа в восьми областях — ПВО сбила 36 из 60 российских дроновhttps://racurs.ua/n202468-rabota-v-vosmi-oblastyah-pvo-sbila-36-iz-60-rossiyskih-dronov.htmlРакурс
Сили ППО у ніч на 24 грудня збили 36 російських безпілотників з 60, ще 23 БпЛА локаційно втрачені, один дрон — в повітрі.
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Про це повідомили Повітряні сили.
ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
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