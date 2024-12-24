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Ракурс
Работа в восьми областях - ПВО сбила 36 из 60 российских дронов

Работа в восьми областях — ПВО сбила 36 из 60 российских дронов

24 дек 2024, 10:44
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Сили ППО у ніч на 24 грудня збили 36 російських безпілотників з 60, ще 23 БпЛА локаційно втрачені, один дрон — в повітрі.


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Про це повідомили Повітряні сили.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Источник: Ракурс


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