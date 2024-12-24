Работа в восьми областях - ПВО сбила 36 из 60 российских дронов

https://racurs.ua/n202468-rabota-v-vosmi-oblastyah-pvo-sbila-36-iz-60-rossiyskih-dronov.html

Ракурс

Сили ППО у ніч на 24 грудня збили 36 російських безпілотників з 60, ще 23 БпЛА локаційно втрачені, один дрон — в повітрі.

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Про це повідомили Повітряні сили.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.