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Ракурс
Робота у восьми областях - ППО збила 36 із 60 російських дронів

Робота у восьми областях — ППО збила 36 із 60 російських дронів

24 гру 2024, 10:44
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Сили ППО у ніч на 24 грудня збили 36 російських безпілотників з 60, ще 23 БпЛА локаційно втрачені, один дрон — в повітрі.


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ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Джерело: Ракурс


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