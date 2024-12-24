Робота у восьми областях - ППО збила 36 із 60 російських дронів

https://racurs.ua/ua/n202468-robota-u-vosmy-oblastyah-ppo-zbyla-36-iz-60-rosiyskyh-droniv.html

Ракурс

Сили ППО у ніч на 24 грудня збили 36 російських безпілотників з 60, ще 23 БпЛА локаційно втрачені, один дрон — в повітрі.

.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.