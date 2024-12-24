Арестович заявил, что доверяет пути больше, чем Зеленскому, и подтвердил намерение баллотироваться в президенты

https://racurs.ua/n202473-arestovich-zayavil-chto-doveryaet-puti-bolshe-chem-zelenskomu-i-podtverdil-namerenie.html

Ракурс

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що більше довіряє владіміру путіну, диктатору рф, ніж Володимиру Зеленському, президенту України.

.

Про це колишній позаштатний радник Офісу президента розповів у американському консервативному подкасті PBD Podcast.

Бо ворог — найкращий учитель. путін — мій суперник, і це чесна боротьба. Але внутрішня політика — це завжди про бруд, і зазвичай твої найкращі друзі — це ті, хто тебе зраджує, — сказав колишній посадовець.

Також він заявив, що планує брати участь у майбутніх виборах президента.

У цій же розмові Арестович заявив, що постійно був біля Зеленськогоу перші тижні вторгнення рф, а також впливав на призначення Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ.