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Ракурс
Арестович заявив, що довіряє путіну більше, ніж Зеленському, і підтвердив намір балотуватись у президенти

Арестович заявив, що довіряє путіну більше, ніж Зеленському, і підтвердив намір балотуватись у президенти

24 гру 2024, 12:26
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Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що більше довіряє владіміру путіну, диктатору рф, ніж Володимиру Зеленському, президенту України.


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Про це колишній позаштатний радник Офісу президента розповів у американському консервативному подкасті PBD Podcast.

Бо ворог — найкращий учитель. путін — мій суперник, і це чесна боротьба. Але внутрішня політика — це завжди про бруд, і зазвичай твої найкращі друзі — це ті, хто тебе зраджує, — сказав колишній посадовець.

Також він заявив, що планує брати участь у майбутніх виборах президента.

У цій же розмові Арестович заявив, що постійно був біля Зеленськогоу перші тижні вторгнення рф, а також впливав на призначення Валерія Залужного головнокомандувачем ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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