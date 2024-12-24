Каждый четвертый ФЛП на грани закрытия из-за налогов

Кожен четвертий ФОП на межі закриття через податки. Такими є результати опитування Опендатабот.

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В Україні провели дослідження стану та планів ФОПів в Україні. В опитуванні взяли участь майже 32 тисячі підприємців. 27% опитаних планують закриватися найближчим часом.

Більша частина таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження. У грудні на одну відкриту ФОП два підприємці закриваються. До порівняння, рік тому ситуація була кардинально протилежна: на чотиьох нових підприємці припадало одне закриття.

27% або ж 8 тис. 621 опитаних підприємців планують закриття найближчим часом. 2 тис. 297 або ж 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6 тис. 324 учасники зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.

Більш ніж половина з тих, хто планує закриття — а саме 62% - ухвалили прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі. Варто зазначити, що наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе.

Найбільше опитаних ФОПів працює у ритейлі (роздрібна торгівля) — 24,6%, ще 21% - в ІТ.