В Бердянске взорвали авто, в котором мог быть глава оккупационного совета

https://racurs.ua/n202475-v-berdyanske-vzorvali-avto-v-kotorom-mog-byt-glava-okkupacionnogo-soveta.html

Ракурс

В окупованому Бердянську, схоже, підірвали автівку голови окупаційної ради міста Василя Нечета.

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Про це повідомило видання «Бердянськ сьогодні» та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Авто вибухнуло близько 6:00 у дворі будинку Європейська, 56.

В.о. начальника Бердянської МВА Микола Матвієнко заявив «Суспільному», що Нечет зазнав поранення. Його повезли до лікарні, інформація щодо його стану наразі відсутня.

Російська окупаційна влада наразі нічого не повідомляла про вибух автомобіля.

До окупації Бердянська Нечет завідував будинком культури «Нафтохімік», опісля — допомагав у становленні російської влади, записався до лав партії «Єдина росія» та отримав посаду голови окупаційної ради. В Україні йому оголосили підозру в колабораціонізмі.