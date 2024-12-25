россия снова атаковала объекты энергетики Украины. Фото:

https://racurs.ua/n202495-vrag-nanes-udar-po-teploelektrostanciyam-dtek-est-sereznye-povrejdeniya.html

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Об'єкти енергетики України були масовано атаковані росією у середу вранці, 25 грудня.

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Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Завдані пошкодження енергетики почнуть уточнювати після того, як це дозволить робити безпекова ситуація. Про це міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у Facebook.

Слідкуйте за офіційними повідомленнями, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, сьогодні вранці внаслідок масованої ракетної атаки компанія «Укренерго» запровадила по Україні графіки вимкнень світла. Українців закликали економити електроенергію.

Компанія ДТЕК заявила про удар по теплоелектростанціям. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Нагадаємо, вранці 25 грудня російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Десятки вибухів прогриміли, зокрема, у Харкові. У Салтівському районі трьох постраждалих, також внаслідок атаки виникла пожежа у Київському районі. У Немишлянському районі зафіксували удар по приватному будинку, постраждала одна людина.

Багато вибухів прогриміло й у Дніпрі. Також вибухи фіксувалися у Кривому Розі, Кременчуці на Полтавщині, Бурштині на Івано-Франківщині та в Стрию на Львівщині.