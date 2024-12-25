Президент Владимир Зеленский подписал закон. Фото:

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Фізичні особи-підприємці сплачуватимуть підвищені податки у наступному році.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Про це йдеться у картці законопроекту № 9319 на сайті Верховної Ради.

Закон зокрема передбачає, що підвищення податків для фізичних осіб-підприємців почне діяти з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, 28 листопада президент Володимир Зеленський погодив ухвалений Верховною Радою закон № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та в 2025 році. А вже 1 грудня набули чинності зміни до Податкового кодексу, які передбачають підвищення військового збору та інших податків.

Згодом в Україні провели дослідження стану та планів ФОПів в Україні. Із опитаних майже 32 тис. підприємців 27% опитаних заявили, що планують закриватися найближчим часом. Більша частина таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.