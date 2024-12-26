В Белгородской области рф исчез свет после атаки БпЛА. Фото:

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Бєлгородська область росії зазнала атаки безпілотників.

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Невідомі БпЛА атакували Грайворонський район. Внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач. Через це низка населених пунктів залишилися без електроенергії. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, пишуть місцеві Telegram-канали.

Світло зникло у селах Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга. Електрики, як пообіцяла російська влада, розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з Міністерством оборони росії.

Нагадаємо, вибухи пролунали в столиці Чеченської республіки російської федерації місті Грозний у районі бази другого спецполку МВС імені Ахмата Кадирова. Місцева влада заявила про атаку безпілотників.