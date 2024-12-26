Euronews: в Баку выдвигают версию, что разбившийся в Актау самолет получил повреждение от российской ракеты

https://racurs.ua/n202537-razbivshiysya-v-aktau-samolet-poluchil-povrejdenie-ot-rossiyskoy-rakety-euronews-o-versii-baku.html

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Азербайджанські урядові джерела підтвердили, що російська ракета класу «земля-повітря» стала причиною аварії літака Azerbaijan Airlines у казахстанському Актау.

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Ракету випустили по рейсу 8432 під час автоматичного польоту над Грозним, і її уламки вразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поруч із літаком.

Джерела заявили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти через Каспійське море в бік Актау в Казахстані.

Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Влада Казахстану проводить розслідування причин катастрофи літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів з Баку до Грозного і здійснив уранці 25 грудня аварійну посадку в казахстанському Актау.

Авіаційний аналітик Якоб Верт у розмові з BILD підтвердив, що дрібні пробоїни на корпусі літака не могли бути спричинені звичайною катастрофою. За словами експерта, це «очевидні ознаки зовнішнього впливу».

Один із пасажирів цього рейсу розповів, що за деякий час до катастрофи стався вибух, після чого літак продовжив політ, а потім упав неподалік Актау. На відеозаписах з літака видно пошкодження, зокрема пробоїни в обшивці та рятувальних жилетах.

Російські відомства кажуть, що, за однією з версій, катастрофа могла статися через «зіткнення з птахами», але в інтернеті опубліковані кадри з місця події, де в обшивці літака видно отвори, які теоретично могли з’явитися від впливу елементів ракети, що вражають.