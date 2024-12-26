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В Днепре вандалы уничтожили памятную доску Вячеславу Черноволу
В Днепре вандалы уничтожили памятную доску Вячеславу Черноволуhttps://racurs.ua/n202546-v-dnepre-vandaly-unichtojili-pamyatnuu-dosku-vyacheslavu-chernovolu.htmlРакурс
У Дніпрі невідомі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу на бульварі його імені.
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Як повідомив голова Дніпровського товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга, зникнення дошки виявила група активістів, коли прийшла на місце вшанувати пам’ять Чорновола.
Дошка простояла з початку 2000-х років.
Коли саме вона зникла — невідомо.
Дошка була посаджена на клей і насаджена на гвинти, тобто вона не могла сама впасти, вона була добре закріплена і провисіла понад двадцять років, — написав Дремлюга у соцмережах.
Відновити дошку, розповів Іван Дремлюга, активісти вирішили власними зусиллями — можливо, в іншому дизайні. На це знадобиться близько 4,5 тисяч гривень.
Оголосили збір коштів, майже половина суми уже зібрана.
Згодом на цьому місці може бути встановлене погруддя чи меморіальний ансамбль пам’яті Чорновола.
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