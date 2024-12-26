В Днепре вандалы уничтожили памятную доску Вячеславу Черноволу

https://racurs.ua/n202546-v-dnepre-vandaly-unichtojili-pamyatnuu-dosku-vyacheslavu-chernovolu.html

Ракурс

У Дніпрі невідомі вандали знищили пам’ятну дошку В’ячеславу Чорноволу на бульварі його імені.

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Як повідомив голова Дніпровського товариства політв’язнів та репресованих Іван Дремлюга, зникнення дошки виявила група активістів, коли прийшла на місце вшанувати пам’ять Чорновола.

Дошка простояла з початку 2000-х років.

Коли саме вона зникла — невідомо.

Дошка була посаджена на клей і насаджена на гвинти, тобто вона не могла сама впасти, вона була добре закріплена і провисіла понад двадцять років, — написав Дремлюга у соцмережах.

Відновити дошку, розповів Іван Дремлюга, активісти вирішили власними зусиллями — можливо, в іншому дизайні. На це знадобиться близько 4,5 тисяч гривень.

Оголосили збір коштів, майже половина суми уже зібрана.

Згодом на цьому місці може бути встановлене погруддя чи меморіальний ансамбль пам’яті Чорновола.