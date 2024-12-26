В Днепре мужчине удалось убежать из буса ТЦК через окно

У Дніпрі чоловік із розбитою головою на ходу вистрибнув із буса ТЦК.

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Як зазначається, 9 грудня співробітники Нацполіції затримали чоловіка за порушення правил військового обліку. Після цього чоловіка разом із військовослужбовцями ТЦК направили для складання протоколу про адміністративне правопорушення.

У ТЦК повідомили, що чоловік «порушив правила військового обліку»

Коли даний громадян почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил військового обліку та правовий нігілізм, він намагався спочатку зламати двері і вистрибнути на повному ходу.

Оскільки двері відчинити в даного громадянина не вийшло, він вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численні порізи о скло голови, рук, одягу, — повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.