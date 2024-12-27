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Владимир Зеленский, фото: «Новинарня»

Украина отправила Сирии 500 тонн муки — Зеленский

27 дек 2024, 11:42
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Україна відправила в Сирію 500 тонн пшеничного борошна в межах програми «Зерно з України».


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Про це сьогодні, 27 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.

500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП, — зазначив він.

За словами Зеленського, очікується, що протягом наступних тижнів українське борошно отримають 33 тис. 250 сімей або 167 тис. людей у Сирії.

Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця, — додав Зеленський.

Источник: Ракурс


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