Володимир Зеленський, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n202561-ukrayina-vidpravyla-syriyi-500-tonn-boroshna-zelenskyy.html

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Україна відправила в Сирію 500 тонн пшеничного борошна в межах програми «Зерно з України».

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Про це сьогодні, 27 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.

500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП, — зазначив він.

За словами Зеленського, очікується, що протягом наступних тижнів українське борошно отримають 33 тис. 250 сімей або 167 тис. людей у Сирії.