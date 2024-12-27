Раненого северокорейского солдата захватили в плен защитники Украины, фото: t.me/the_warshal18

https://racurs.ua/n202562-zahvachennyy-vsu-v-plen-severokoreyskiy-soldat-umer-razvedka-ujnoy-korei.html

Ракурс

Поранений північнокорейський солдат, котрого нещодавно захопили в полон українські військові, помер сьогодні, 27 грудня, внаслідок погіршення стану здоров’я.

.

Про це заявила розвідка Південної Кореї, посилаючись на розвіддані «дружньої країни», повідомляє корейське агентство Yonhap.

Ми підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер нещодавно, оскільки його рани погіршилися, — заявили у відомстві.

Зазначається, що ця заява була зроблена через кілька годин після того, як розвідка Південної Кореї підтвердила, що Україна захопила пораненого солдата КНДР.

Нагадаємо, раніше сьогодні південнокорейське розвідувальне відомство підтвердило захоплення українськими військовими в полон пораненого північнокорейського солдата. Ця заява була зроблена після появи у мережі повідомлення про те, що українські Сили спецоперацій захопили військового КНДР під час операції у Курській області, що стало першим випадком такого роду.

Джерело: Yonhap