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На Сумщине в результате российского удара погиб мужчина, фото: ГСЧС
В Сумской области из-под завалов деблокировали тело жертвы российского удара (ФОТО)https://racurs.ua/n202565-v-sumskoy-oblasti-iz-pod-zavalov-deblokirovali-telo-jertvy-rossiyskogo-udara-foto.htmlРакурс
На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району сьогодні, 27 грудня, під час проведення аварійно-пошукових робіт з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку деблокували тіло загиблого.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За допомогою не механізованого інструменту співробітники ДСНС розібрали зруйновані конструкції покрівлі та перекриття житлового будинку. Тіло власника помешкання вдалось деблокувати, — зазначають у відомстві.
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