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Ракурс
На Сумщине в результате российского удара погиб мужчина, фото: ГСЧС

В Сумской области из-под завалов деблокировали тело жертвы российского удара (ФОТО)

27 дек 2024, 13:57
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На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району сьогодні, 27 грудня, під час проведення аварійно-пошукових робіт з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку деблокували тіло загиблого.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За допомогою не механізованого інструменту співробітники ДСНС розібрали зруйновані конструкції покрівлі та перекриття житлового будинку. Тіло власника помешкання вдалось деблокувати, — зазначають у відомстві.

На Сумщині внаслідок російського удару загинув чоловік, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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