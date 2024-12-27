На Сумщині внаслідок російського удару загинув чоловік, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202565-na-sumschyni-z-pid-zavaliv-deblokuvaty-tilo-jertvy-rosiyskogo-udaru-foto.html

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На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району сьогодні, 27 грудня, під час проведення аварійно-пошукових робіт з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку деблокували тіло загиблого.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.