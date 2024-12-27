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Ракурс
На Сумщині внаслідок російського удару загинув чоловік, фото: ДСНС

На Сумщині з-під завалів деблокували тіло жертви російського удару (ФОТО)

27 гру 2024, 13:57
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На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району сьогодні, 27 грудня, під час проведення аварійно-пошукових робіт з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку деблокували тіло загиблого.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За допомогою не механізованого інструменту співробітники ДСНС розібрали зруйновані конструкції покрівлі та перекриття житлового будинку. Тіло власника помешкання вдалось деблокувати, — зазначають у відомстві.

На Сумщині внаслідок російського удару загинув чоловік, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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