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На Сумщині внаслідок російського удару загинув чоловік, фото: ДСНС
На Сумщині з-під завалів деблокували тіло жертви російського удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202565-na-sumschyni-z-pid-zavaliv-deblokuvaty-tilo-jertvy-rosiyskogo-udaru-foto.htmlРакурс
На Сумщині в одному з прикордонних населених пунктів Сумського району сьогодні, 27 грудня, під час проведення аварійно-пошукових робіт з-під завалів зруйнованого російським ударом будинку деблокували тіло загиблого.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За допомогою не механізованого інструменту співробітники ДСНС розібрали зруйновані конструкції покрівлі та перекриття житлового будинку. Тіло власника помешкання вдалось деблокувати, — зазначають у відомстві.