Президент Німеччини розпустив парламент і призначив дострокові вибори

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Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото: Facebook Frank-Walter Steinmeier
Президент Німеччини розпустив парламент і призначив дострокові вибориhttps://racurs.ua/ua/n202564-prezydent-nimechchyny-rozpustyv-parlament-i-pryznachyv-dostrokovi-vybory.htmlРакурс
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 27 грудня, оголосив, що розпускає парламент (Бундестаг).
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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.
Штайнмаєр також призначив дострокові вибори — на 23 лютого 2025 року.
На початку листопада цього року у Німеччині розвалися правляча коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца, Вільна демократична партія (ВДП) і партія «Союз90/Зелені».
16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.
Джерело: Deutsche Welle
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