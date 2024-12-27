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Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото: Facebook Frank-Walter Steinmeier

Президент Німеччини розпустив парламент і призначив дострокові вибори

27 гру 2024, 13:31
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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 27 грудня, оголосив, що розпускає парламент (Бундестаг).


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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Штайнмаєр також призначив дострокові вибори — на 23 лютого 2025 року.

На початку листопада цього року у Німеччині розвалися правляча коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца, Вільна демократична партія (ВДП) і партія «Союз90/Зелені».

16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Джерело: Deutsche Welle


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