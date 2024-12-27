Президент Німеччини розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Франк-Вальтер Штайнмаєр, фото: Facebook Frank-Walter Steinmeier

https://racurs.ua/ua/n202564-prezydent-nimechchyny-rozpustyv-parlament-i-pryznachyv-dostrokovi-vybory.html

Ракурс

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 27 грудня, оголосив, що розпускає парламент (Бундестаг).

.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Штайнмаєр також призначив дострокові вибори — на 23 лютого 2025 року.

На початку листопада цього року у Німеччині розвалися правляча коаліція, до якої входила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) канцлера Олафа Шольца, Вільна демократична партія (ВДП) і партія «Союз90/Зелені».

16 грудня Бундестаг висловив недовіру уряду Шольца, що дозволило Штайнмаєру розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Джерело: Deutsche Welle