Кількість загиблих у полоні українців назвав координаційний штаб

У російському полоні за час повномасштабного вторгнення померли 184 українці, фото: «Реальна газета»

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За час повномасштабного російського вторгнення у російському полоні померли 184 українці — військові та цивільні.

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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Російський полон убив 169 військових та 15 цивільних українців. Держава-злочинець повинна бути зупинена, — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, на початку грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у російському полоні перебувають щонайменше шестеро мерів та голів громад.