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В российском плену за время полномасштабного вторжения умерли 184 украинца, фото: «Реальная газета»

Число погибших в плену украинцев назвал координационный штаб

27 дек 2024, 12:58
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За час повномасштабного російського вторгнення у російському полоні померли 184 українці — військові та цивільні.


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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Російський полон убив 169 військових та 15 цивільних українців. Держава-злочинець повинна бути зупинена, — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, на початку грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у російському полоні перебувають щонайменше шестеро мерів та голів громад.

Источник: Ракурс


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