Число погибших в плену украинцев назвал координационный штаб

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В российском плену за время полномасштабного вторжения умерли 184 украинца, фото: «Реальная газета»
Число погибших в плену украинцев назвал координационный штабhttps://racurs.ua/n202563-chislo-pogibshih-v-plenu-ukraincev-nazval-koordinacionnyy-shtab.htmlРакурс
За час повномасштабного російського вторгнення у російському полоні померли 184 українці — військові та цивільні.
.
Про це сьогодні, 27 грудня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Російський полон убив 169 військових та 15 цивільних українців. Держава-злочинець повинна бути зупинена, — наголошують у Генштабі.
Нагадаємо, на початку грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що у російському полоні перебувають щонайменше шестеро мерів та голів громад.
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...