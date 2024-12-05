Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201871-schonaymenshe-shestero-meriv-ta-goliv-gromad-perebuvaut-u-rosiyskomu-poloni-zelenskyy.html

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У російському полоні перебувають щонайменше шестеро мерів міст і голів громад.

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Про це у відеозверненні на конференції, присвяченій правозахисній роботі, розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 22-го року. Але й з 2014-го. Ми робимо все, щоб їх повернути. 3767 українців та українок уже повернули з полону, — наголосив він.

За словами Зеленського, Україна для повернення полонених залучає посередників та шукає різні переговорні, політичні й юридичні можливості.

І ми вважаємо, що злочин — не тільки те, що стількох наших людей росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати росію за все принесене її війною, — додав він.

Зеленський висловив подяку тим державам, лідерам, громадським організаціям, які включились у роботу для повернення з росії викрадених українських дітей.

Ми цінуємо будь-яку дієву участь партнерів, — наголосив він.

Водночас Зеленський розкритикував недостатню допомогу від певних міжнародних організацій.

Чи багато ми отримуємо зараз допомоги від таких організацій, як, скажімо, ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста в захисті й поверненні українських полонених у Росії? Взагалі-то ні, — наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в російському полоні загинув Євгеній Матвєєв — мер окупованого рашистами міста Дніпрорудного на Запоріжжі. Він був захоплений у полон ще в березні 2022 року, коли намагався допомогти людям у своїй громаді.