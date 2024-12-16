Бундестаг відкрив дорогу для дочасних виборів у Німеччині

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Ракурс

Бундестаг Німеччини оголосив вотум недовіри уряду Олафа Шольца.

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Найближчим часом президент ФРН планує призначити дострокові парламентські вибори на 23 лютого 2025 року.

Шольц поставив перед Бундестагом питання про довіру, маючи намір втратити підтримку більшості парламентаріїв. Його мета — ініціювати процес дострокових виборів, які можуть відбутися вже 23 лютого наступного року.

Криза у Німеччині стартувала після того, як канцлер відправив у відставку лідера вільних демократів Лінднера. ВДП — коаліційний партнер соціал-демократів.

Після втрати Шольцем підтримки більшості депутатів президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр повинен буде розпустити парламент, щоб призначити нові вибори.

Такий сценарій можливий лише за умови поразки Шольца. Для цього коаліційні партії — такі, наприклад, як «Зелені» — планують утриматися від голосування, щоб забезпечити шлях до перевиборів. Однак, якщо опозиційні депутати, включно з представниками «Альтернативи для Німеччини», проголосують за Шольца, план може зірватися.

У Штайнмаєра, згідно з Конституцією, буде три тижні для ухвалення рішення про розпуск парламенту. Він також може відмовитися від цього кроку, залишивши Шольца керувати країною у форматі меншості, однак такий результат малоймовірний. Якщо Бундестаг буде розпущено, вибори мають відбутися протягом 60 днів.

Відповідно до опитувань 2024 року, перемогти у лютому може союз ХДС-ХСС, друга партія за рейтингами правопопулістська «Альтернатива для Німеччини».