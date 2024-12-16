Башар Асад зробив першу офіційну заяву після втечі з Сирії

https://racurs.ua/ua/n202228-asad-zagovoryv-dyktator-syriyi-zrobyv-pershu-zayavu-z-rosiyi.html

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Башар Асад зробив першу офіційну заяву після втечі з Сирії.

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Документ опублікувала канцелярія президента-втікача. Заяву Асад зробив у Москві. Він стверджує, що не планував їхати з країни.

Я залишався в Дамаску, виконуючи свої обов’язки до ранніх годин 8 грудня. Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав у Латакію [на авіабазу «Хмеймім"] для координації військових дій із нашими російськими союзниками, — каже Асад.

За його словами, базу «Хмеймім» атакували БпЛА, тож Кремль наказав командуванню організувати негайну евакуацію в росію ввечері 8 грудня.

Жодного разу під час цих подій я не думав піти у відставку чи шукати притулку, такої пропозиції не зробила жодна людина чи партія, — додав президент-утікач.

Асад продовжував координувати бойові операції з російськими союзниками, поки база Хмеймім не зазнала атак. Він не розглядав можливості відставки і завжди залишався з народом на передовій. Асад зазначив, що «його зв’язок із Сирією залишається непорушним, попри падіння державних структур, і він продовжує вірити у відновлення незалежності країни».

Агентство Reuters писало, що Асад не попередив прихильників та членів родини про втечу з Дамаску. При цьому за кілька годин до евакуації диктатор, як повідомляється, зібрав близько 30 високопосадовців спецслужб і армії і заявив, що «військова допомога від росії вже в дорозі».

За два роки режим Асада доставив до росії 250 млн дол. готівкою. Про це пише FT.

У 2018−2019 роках до російського аеропорту «Внуково» вивезли майже дві тонни готівки купюрами 100 дол. та 500 євро. Перекази відбувалися в той час, коли в Сирії через санкції критично не вистачало іноземної валюти. Зокрема, кошти відправляли до двох банків рф, які перебувають під санкціями США.

Видання пише, що за ці гроші Сирія купувала у росії пшеницю, оплачувала послуги з друкування нових сирійських банкнот та оборонні витрати.

Нагадаємо, Башар Асад втік з Дамаска на літаку 8 грудня. Дружина та діти диктатора вже чекали на нього в Москві.