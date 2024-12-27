Шмыгаль ознакомился с поврежденным российским ударом энергообъектом в Запорожье, фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n202568-povrejdennyy-rossiyskim-udarom-energoobekt-v-zaporoje-pokazal-shmygal-foto.html

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході візиту до Запоріжжя ознайомився з енергетичним об'єктом, що був пошкоджений російським ударом.

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Відповідні фото Шмигаль сьогодні, 27 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі.

Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони, — наголосив він. — Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб'єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону.

Шмигаль додав, що уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 млрд грн.