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Шмыгаль ознакомился с поврежденным российским ударом энергообъектом в Запорожье, фото: Денис Шмыгаль
Поврежденный российским ударом энергообъект в Запорожье показал Шмыгаль (ФОТО)https://racurs.ua/n202568-povrejdennyy-rossiyskim-udarom-energoobekt-v-zaporoje-pokazal-shmygal-foto.htmlРакурс
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході візиту до Запоріжжя ознайомився з енергетичним об'єктом, що був пошкоджений російським ударом.
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Відповідні фото Шмигаль сьогодні, 27 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі.
Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони, — наголосив він. — Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб'єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону.
Шмигаль додав, що уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 млрд грн.
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