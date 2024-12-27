Рашисты пытаются захватить днепровские острова, фото: oblast.online

https://racurs.ua/n202567-okkupanty-popytalis-vysaditsya-na-ostrov-kazackiy-pod-hersonom-sily-oborony.html

Ракурс

Російські військові спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, повідомляє сьогодні, 27 грудня, «Радіо Свобода».

Волошин зазначив, що «на Придніпровському напрямку ворог продовжує і штурмові дії, і обстріли».

За минулу добу (26 грудня — ред.) він продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, зазнав втрат в техніці, — розповів він.

Волошин зазначив, що серед втрат ворога — човни, плавзасоби і особовий склад.

Острови у гирлі Дніпра перебувають у так званій «сірій зоні» бойових дій. Російські загарбники намагаються взяти над ними контроль, плануючи надалі закріпитися на правобережжі Херсонщини.

Джерело: «Радіо Свобода»