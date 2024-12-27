В школах на ВОТ создают «инженерные классы», где учат собирать дроны для армии рф — ЦНСhttps://racurs.ua/n202566-v-shkolah-na-vot-sozdaut-injenernye-klassy-gde-uchat-sobirat-drony-dlya-armii-rf-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України загарбники створюють інженерні класи, де навчають підлітків збирати дрони на потреби російської армії.
Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що ці класи відкривають за підтримки окупаційних адміністрацій, зокрема так званих міністерств освіти. Росіяни вже затвердили програму розширення мережі цих класів до 2030 року.
Таким чином ворог свідомо порушує міжнародне право й залучає цивільне населення до робіт на потреби власної армії. В цьому випадку йдеться ще й про неповнолітніх, що є додатковою обтяжуючою обставиною, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про тих, хто спонукає працювати на армію ворога, до відповідного анонімного чат-бота.