Шкільні класи зі збирання дронів створюють на ТОТ, фото: Digital Russia

https://racurs.ua/ua/n202566-u-shkolah-na-tot-stvoruut-injenerni-klasy-de-vchat-zbyraty-drony-dlya-armiyi-rf-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України загарбники створюють інженерні класи, де навчають підлітків збирати дрони на потреби російської армії.

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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ці класи відкривають за підтримки окупаційних адміністрацій, зокрема так званих міністерств освіти. Росіяни вже затвердили програму розширення мережі цих класів до 2030 року.