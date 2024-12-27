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Шмигаль ознайомився з пошкодженим російським ударом енергооб'єктом у Запоріжжі, фото: Денис Шмигаль

Пошкоджений російським ударом енергооб'єкт у Запоріжжі показав Шмигаль

27 гру 2024, 14:57
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході візиту до Запоріжжя ознайомився з енергетичним об'єктом, що був пошкоджений російським ударом.


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Відповідні фото Шмигаль сьогодні, 27 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі.

Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони, — наголосив він. — Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб'єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону.

Шмигаль додав, що уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 млрд грн.

Шмигаль ознайомився з пошкодженим російським ударом енергооб'єктом у Запоріжжі, фото: Денис Шмигаль

Джерело: Ракурс


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