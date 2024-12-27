Пошкоджений російським ударом енергооб'єкт у Запоріжжі показав Шмигаль

Шмигаль ознайомився з пошкодженим російським ударом енергооб'єктом у Запоріжжі, фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n202568-poshkodjenyy-rosiyskym-udarom-energoobiekt-u-zaporijji-pokazav-shmygal.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході візиту до Запоріжжя ознайомився з енергетичним об'єктом, що був пошкоджений російським ударом.

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Відповідні фото Шмигаль сьогодні, 27 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі.

Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони, — наголосив він. — Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб'єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону.

Шмигаль додав, що уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 млрд грн.