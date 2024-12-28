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Оккупанты трижды шли на штурм острова Казацкий на Приднепровском направлении
Оккупанты трижды шли на штурм острова Казацкий на Приднепровском направленииhttps://racurs.ua/n202595-okkupanty-trijdy-shli-na-shturm-ostrova-kazackiy-na-pridneprovskom-napravlenii.htmlРакурс
Війська рф тричі намагалися штурмувати острів Козацький на Придніпровському напрямку, успіху не мали.
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Про це 28 грудня розповіли Сили оборони Півдня.
На Придніпровському напрямку окупанти тричі вдавалися до штурмів острівної зони, зокрема острова Козацький, але із втратами особового складу повернулися на вихідні позиції.
Оперативна обстановка на півдні України залишається стабільно напруженою. Склад і характер дій військ противника залишається незмінним, ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено, — йдеться в повідомлені.
Щодо Придніпровського чи Херсонського напрямку, ворог продовжує там штурмові дії і обстріли. За минулу добу він продовжував намагання висадитись на острів Козацький, проте успіху не зазнав, поніс втрати і висадитись не зміг. Несе втрати в техніці, зокрема, в човнах, плавзасобах та особовому складі, — повідомив 27 грудня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
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