Оккупанты трижды шли на штурм острова Казацкий на Приднепровском направлении

https://racurs.ua/n202595-okkupanty-trijdy-shli-na-shturm-ostrova-kazackiy-na-pridneprovskom-napravlenii.html

Ракурс

Війська рф тричі намагалися штурмувати острів Козацький на Придніпровському напрямку, успіху не мали.

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Про це 28 грудня розповіли Сили оборони Півдня.

На Придніпровському напрямку окупанти тричі вдавалися до штурмів острівної зони, зокрема острова Козацький, але із втратами особового складу повернулися на вихідні позиції.

Оперативна обстановка на півдні України залишається стабільно напруженою. Склад і характер дій військ противника залишається незмінним, ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено, — йдеться в повідомлені.