Дрон пограничников оперативно уничтожил «буханку» рашистов под Волчанском

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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Дрон пограничников оперативно уничтожил «буханку» рашистов под Волчанскомhttps://racurs.ua/n202621-dron-pogranichnikov-operativno-unichtojil-buhanku-rashistov-pod-volchanskom.htmlРакурс
Дрон прикордонників здійснив «швидку доставку» по координатах ворога під Вовчанськом.
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Відповідне відео сьогодні, 29 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Оператори БпЛА бригади «Форпост» під Вовчанськом виявили «буханку» окупантів, яка саме підʼїхала до ворожих позицій. Не зволікаючи, прикордонники спорядили FPV-дрон «подарунками» та відправили за адресою, — вказано в описі відео.
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