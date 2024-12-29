Дрон пограничников оперативно уничтожил «буханку» рашистов под Волчанском

Дрон прикордонників здійснив «швидку доставку» по координатах ворога під Вовчанськом.

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Відповідне відео сьогодні, 29 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Оператори БпЛА бригади «Форпост» під Вовчанськом виявили «буханку» окупантів, яка саме підʼїхала до ворожих позицій. Не зволікаючи, прикордонники спорядили FPV-дрон «подарунками» та відправили за адресою, — вказано в описі відео.