Дрон прикордонників оперативно знищив «буханку» рашистів під Вовчанськом

Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрон прикордонників оперативно знищив «буханку» рашистів під Вовчанськомhttps://racurs.ua/ua/n202621-dron-prykordonnykiv-operatyvno-znyschyv-buhanku-rashystiv-pid-vovchanskom.htmlРакурс
Дрон прикордонників здійснив «швидку доставку» по координатах ворога під Вовчанськом.
.
Відповідне відео сьогодні, 29 грудня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Оператори БпЛА бригади «Форпост» під Вовчанськом виявили «буханку» окупантів, яка саме підʼїхала до ворожих позицій. Не зволікаючи, прикордонники спорядили FPV-дрон «подарунками» та відправили за адресою, — вказано в описі відео.